Olympiáda 2024 v Paríži s breakdancom. Opäť bez fitnes a kulturistiky

Letná olympiáda 2024 v Paríži bude iná. Medzinárodný olympijský výbor (IOC) sa snaží podľa svojich vlastných vyjadrení rozšíriť rodinu športov najmä o tie, ktoré vzbudzujú záujem medzi mladými.

Takže na olympiáde v Paríži uvidíme skatebording, breakdance a športové lezenie. Gratulujem všetkým.

Športy zastúpené v našej asociácii stále na olympijské uznanie čakajú. Silový trojboj známy tiež pod názvom powerlifting si svoju cestu si našiel na World Games, a ako Paralympijský šport (vo forme tlaku na lavičke).

Fitnes a kulturistika na svoj debut čakajú takmer od prvej chvíle, kedy vznikli jej medzinárodné organizácie. Žiadosť o zaradenie kulturistiky má IOC na stole od začiatku 70-rokov. Je to škoda, že ani IOC ani OPC (Olympijský plánovací výbor) stále žiadosti nevyhoveli, lebo práve kulturisti často spĺňajú ideál gréckej predstavy o antickom olympionikovi.

V Paríži zároveň po prvý raz bude na olympiáde počet ženských a mužských reprezentantov vyrovnaný. Táto politika je mi osobne veľmi sympatická. Ak by sa fitnes dokázalo dostať na olympiádu, verím že by sme pretekali o medaile. Slovensko je totiž bez preháňania jednou z veľmocí fitnes.

Hovoria o tom aj výsledky z tohtoročných Majstrovstiev sveta fitnes a kulturistiky pod hlavičkou Medzinárodnej federácie kulturistiky (IFBB). Boli to jedny z naozaj mála svetových majstrovstiev, ktoré sa v športe kvôli koronavírusu vôbec konali.

Za prísnych hygienických a epidemiologických štandardov tak naši športovci vycestovali do španielskej Santa Susanna. Juniori sa MS sa tento rok vybrali do Rumunska.

A ako vždy, Slováci priniesli medaile. A dokonca sme získali aj tri tituly - Martin Sagan v klasickej kulturistike mužov, Nelli Novodomská vo fitnes a Aneta Tichá v bikiny fitnes.

Strieborné medaily pridali Michal Barbier aj Tatiana Ondrušová vo fitnes, Simona Hostačná v bikiny fitnes, bronzové miešaný pár Elena Masaryková a Peter Tatarka, aj Karolína Holbová v kategórii woman artistic fitnes. Na juniorských MS vo fitnes v Rumunsku sa Táňa Ondrušková stala šampiónkou do 160 cm a získala aj titul absolútnej juniorskej majsterky sveta, Nelli Novodomská skončila druhá nad 160cm.

To mi dáva vieru, že ak sa fitnes či kulturistika dostanú na olympiádu, Slovensko by bojovalo o kovy najcennejšie. V tejto chvíli ostáva čakať, či sa niečo zmení v roku 2028 či 2032. Do tej doby sa ale nič nemení. Tvrdý tréning a boj o medaile na neolympijských medzinárodných podujatiach pokračuje. Dúfajme, že už čoskoro bez korony.